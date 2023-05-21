تعرف على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية العمانية

يجرى السلطان العماني هيثم بن طارق سلطان عُمان زيارة رسمية إلى مصر اليوم الأحد، حيث تعد الزيارة الأولى للسلطان لمصر.

ونرصد أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية العمانية:



- الاتفاقيتين ومذكرات التعاون الست التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بالإضافة إلى التعاون العلمي.

- كل ذلك قد ساعد في تنمية التعاون الثنائي وفقا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان 1.022.277 مليار دولارمقارنة ب 565.490 ألف دولار في عام 2021.

- سجلت قيمة الصادرات العمانية إلى مصر ارتفاعا من 157 مليونا و515 ألف ريال عُماني في عام 2021 إلى 298 مليونًا و77 ألف ريال عماني في عام 2022

- بلغت قيمة الواردات العُمانية في مصر 95 مليونا و551 ألف ريال عُماني في عام 2022 مقارنة بـ60 مليونًا و227 ألف ريال عُماني في عام 2021.

- الميزان التجاري بين البلدين في عام 2022 كان لصالح سلطنة عُمان حيث بلغ حجم التبادل التجاري 202 مليون و526 ألف ريال عماني.

- هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومصر جاء كنتيجة طبيعية مع انطلاق رؤية عمان 2040 وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بتعظيم التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في مصادر الدخل.

- مؤشرات الاستثمار بين مصر وسلطنة بدأت تتحسن منذ 3 سنوات وضرورة أن يرقى التعاون في المجال الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية خاصة وأن البلدين يشهدان حراكًا اقتصاديًّا في مجالات متهددة منها الطاقة المتجددة والصناعة والأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية والنقل والأمن والصناعات الدوائية.

- الجانبان المصري والعماني يدرسان حاليّا سبع اتفاقيات لها علاقة بالاقتصاد والثقافة والتعاون في مجال الوثائق والتراث من حيث الترميم والآثار إضافة إلى التعاون الأكاديمي بين الجامعات العمانية والجامعات المصرية.

- كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان لتسجل 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%.



- وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان 202.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عُمان 869.3 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 487.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 78.3%.