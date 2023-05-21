اليوم .. طقس حار على معظم الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الأحد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد علي فترات متقطعة، وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلي السلوم ومطروح والضبعة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الأحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 والصغري 21 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 23 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة .