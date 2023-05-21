أطعمة يجب إضافتها لوجبة الإفطار.. تعرف عليها

يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطيرة محتملة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل متعددة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أن النظام الغذائي يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث إن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة من بين الأسباب الرئيسية.

وبالطريقة نفسها التي يمكن أن ترفع بها بعض الأطعمة نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن لأخرى أن تخفضه.

وكشفت أخصائية التغذية روزي مارتن أن هناك أطعمة ضرورية يجب إضافتها إلى الوجبة الأولى في اليوم للمساعدة في صحة قلبك، وفقا لموقع “ديلي إكسبريس”.

وقالت: إن الإفطار هو فرصة مثالية للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المعززة للصحة قبل أن تبدأ يومك. لكن هل تعلم أن اختيارك لوجبة الإفطار يمكن أن يكون إما زيادة أو خفض ضغط الدم والكوليسترول وان الشوفان يوفر أليافا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، وعند ضمه إلى نظام غذائي صحي يكون له تأثير في خفض الكوليسترول.

بيتا جلوكان يشكل مادة هلامية في أمعائك ترتبط بالكوليسترول وتمنع إعادة امتصاصه وتحتاج إلى 3 غرامات يوميا للحصول على تأثير خفض الكوليسترول، الذي يمكنك الحصول عليه من حصص قليلة من الشوفان أو الشعير كل يوم.

وايضا فول الصويا وأطعمة الصويا مثل حليب الصويا ولبن الصويا والتوفو وفول إدامامي، مهمة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم ولدعم صحة قلبك يجب تاستخدام حليب الصويا في الشوفان أو إضافة بعض زبادي الصويا إلى الفواكه على الإفطار.

والفواكه والخضراوات حيث تساعد إضافة المزيد من النباتات إلى طبقك على تقليل تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة.

توفر الفواكه والخضراوات المزيد من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، يمكنك إضافة التوت أو الموز إلى العصيدة، أو إضافة بعض الطماطم أو السبانخ أو الفطر إلى وجبة الإفطار المطبوخة.

وايضا المكسرات مفيدة لصحة القلب لما تحتويه من دهون صحية، معروفة باسم الدهون غير المشبعة، وهي مفيدة لخفض نسبة الكوليسترول.

التوصية هي اختيار 30 غراما من المكسرات النيئة وغير المملحة، والتي يمكن أن تشمل اللوز والجوز والكاجو وغيرها.

يمكنك رش القليل من المكسرات أو البذور على وجبة الإفطار لزيادة تناولك للدهون الصحية للقلب.