استمرار فعاليات مشروع "ألف بنت ألف حلم" بجنوب سيناء (صور)

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فعاليات مشروع "ألف بنت ألف حلم" يسير على قدم وساق بمراكز التنمية الشبابية على مستوى مدن المحافظة، مشيرا إلى أن المشروع تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى يُسهم فى نشر كرة القدم النسائية ، ويستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف فتحي لـ"البوابة نيوز" أنه في مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، جرى استئناف مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار (١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم ) والمقام على ملاعب مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ .

وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات وكيل الوزارة و متابعة أحمد مسعد وكيل المديرية .

وفي سياق آخر نفذ مركز شباب الساحل في العاصمة طور سيناء، بالتعاون مع جمعية الطفل اليتيم يوما ترفيهيا للاطفال بمشاركة فريق نادي التطوع بالمركز وذلك تفعيلا للمبادرة الرياضية “مش بس كره ”؛ حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

بداء اليوم الترفيهي بتلاوت القرآن الكريم تلاها كلمة إفتتاحية و ترحيب بالمشاركين ثم ألعاب ترفيهية وترويحية ورياضية للاطفال الأيتام ، و اختتم الحفل بتوزيع جوائز مالية علي جميع المشاركين .

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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