بالصور| للمرة الرابعة خلال أيام.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 3585 سائحا

واصل ميناء بورسعيد السياحي، استقبال السفن السياحية المترددة عليه، وذلك للمرة الرابعة خلال أيام، حيث استقبل صباح اليوم الأحد، السفينة السياحية العملاقة COSTA PACIFICA القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 2564 راكبة و1021 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

كان فى استقبال السفينة فرق الفنون الشعبية بأغانية السمسمية التراثية والرقصات الاستعراضية الخاصة بهم والتى تعبر عن تراث المحافظة.

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