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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون: حضور زيلينسكي في قمة مجموعة السبع "وسيلة لبناء السلام"

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن حضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما (غرب اليابان) هو "وسيلة لبناء السلام".
وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في "هيروشيما"، دعا ماكرون العالم إلى عدم الاكتفاء باتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين كييف وموسكو، معتبرا أن ذلك سيكون خطأ لنا جميعا لأن التجربة أثبتت "أن صراعا مجمدا سيكون حربا في الغد".
وأوضح ماكرون، أن توفير طائرة فرنسية لنقل الرئيس الأوكراني أولا إلى القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، ثم إلى مجموعة السبع في اليابان، هو أمر يُظهر عمل فرنسا على "بناء السلام والبحث عن حلول". 
واعتبر أن زيارة زيلينسكي إلى جدة الجمعة الماضية أتاحت له "الحصول على دعم واضح من المملكة العربية السعودية والعديد من القوى في المنطقة"، معتبرا ذلك "نقطة تحول حقيقية".
 

ماكرون زيلينسكي قمة مجموعة السبع هيروشيما اليابان