اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الأحد 21/مايو/2023 - 09:25 ص

يطرح البنك المركزي اليوم الأحد 21 مايو 2023 أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، على المتعاملين في السوق المصري نيابة عن وزارة المالية على أجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر.

وتقدر قيمة أذون الخزانة لأجل 3 أشهر نحو 23 مليار جنيه تستحق في 22 أغسطس 2023 الجاري، فيما بلغت قيمة أذون الخزانة لمدة 9 أشهر تستحق في 20 فبراير 2024.

وتراوحت فائدة أذون الخزانة في آخر طرح للبنك المركزي الخميس الماضي من 18% لعائد عام وحتى23.7% فيما تراوحت قيمة الفائدة لعائد 6 أشهر من 22.3% وحتى 23.7%.

ويتمثل أبرز المتعاملين في سوق أذون الخزانة المحلي من البنوك المحلية ويمكن للأفراد الشراء من خلال البنوك، ويتم طرح هذه الأموال لصالح وزارة المالية لسداد الالتزامات والإتاحات العاجلة للمؤسسات والهيئات الحكومية في ظل سد عجز الموازنة الذي تخطى 500 مليار جنيه في موازنة 2022-2023.