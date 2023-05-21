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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: أوكرانيا ستزداد قوة بعد قمة مجموعة السبع في اليابان

زيلينسكي
زيلينسكي
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 أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده تزداد قوة بعد حضوره قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في مدينة هيروشيما باليابان، معربا عن شكره العميق لمجموعة السبع عن الدعم المقدم لكييف.
ووصف زيلينسكي، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، مشاركته في قمة السبع ب "التاريخية"، موجها التحية للمحاربين الأوكرانيين.
وقال الرئيس الأوكراني أنه لديه يقين أنه سيعود من زيارة اليابان بقدرات أكبر للجيش الأوكراني والمحاربين الأبطال".

زيلينسكي قمة مجموعة السبع هيروشيما