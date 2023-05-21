رئيس جامعة سوهاج يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالمنصورة

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق ، رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات فى رحاب جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وأوضح عبد الخالق انه خلال الاجتماع تابع الدكتور أيمن عاشور استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وأشار عبد الخالق الي ان الدكتور أيمن عاشور قد أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى توقيع ثلاثة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، كما ثمن عبد الخالق بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago للنشر العلمي، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة انه على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات تم المشاركة في احتفالية جامعة المنصورة بفريق زراعة الكبد بمناسبة الوصول لـ1000 حالة زراعة كبد.