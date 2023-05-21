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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس تونس: على مؤسسات الدولة تحمل مسؤولياتها لوضع حد لندرة بعض المواد

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لمسألة فقدان وندرة بعض المواد الغذائية ولممارسات الاحتكار والمضاربة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد يوم السبت مع كلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والذي تم خلاله تناول مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات على غرار القيروان وسليانة والتي تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات حيث أنه من من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة. 

كما تم التعرض إلى فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب.

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