قديروف: بفضل بوتين يتم حل أكثر المسائل تعقيدًا بسرعة

تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن نتائج اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، مشيرا إلى أنه بفضل رئيس البلاد بوتين، يتم حل أعقد المسائل في كافة مناطق روسيا.

وعقد الرئيس الروسي يوم الجمعة، اجتماعا لمجلس العلاقات بين الأعراق في بياتيغورسك، كما مكث يوما في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، وعقد اجتماعات منفصلة مع قادة المناطق المكونة له.

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "أعمل في فريق الرئيس بوتين لفترة طويلة ومن خلال تجربتي الخاصة، أعرف أنه قائد عملي وحساس جدا ويساعد في حل حتى أكثر المشكلات التي لا يمكن حلها في المناطق".

وأضاف: "الأمر نفسه الآن، على الرغم من أن جدول الأعمال كان ضيقا، إلا أن الرئيس بوتين طلب مني الإفصاح عن القضايا الصعبة، وتحدثت عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان وطرحت عليه العديد من القضايا المستعصية".

وأكد قديروف، أن "بوتين وعد بحل كافة المشاكل، وما أن عدت من الاجتماع في مدينة بياتيغورسك مع الرئيس بوتين إلى مدينة غروزني، حتى تم إخطاري بالنتائج الإيجابية الأولية. ويوم السبت، على الرغم من أنه يوم عطلة، بدأ العمل على جميع المسارات بفضل مساعدة رئيس البلاد".

وأشار إلى أن بوتين يحظى بشعبية منقطعة النظير في منطقة شمال القوقاز الروسية بأكملها، وأن رؤساء جميع مناطق شمال القوقاز الفيدرالية، يدعمون كل مبادرة وأوامر يصدرها، بما في ذلك على صعيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف قديروف أنه خلال اللقاء مع بوتين، "تحدث عن مشاركة الوحدات الشيشانية في المنطقة العسكرية الشمالية، ونجاحات، وعتاد، وتدريبات القوات".

وأضاف: "الآن في أوكرانيا والمناطق الحدودية الجديدة في روسيا، يعمل المقاتلون الشيشان في وزارة الدفاع والحرس الوطني الروسي في مناوبات، بما في ذلك في قوام قوات "أحمد" الخاصة، التي يعمل بها أفراد متطوعون".