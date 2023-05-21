ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 3 جنود باكستانيين في هجوم على نقطة عسكرية

القوات الباكستانية
القوات الباكستانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هاجم مسلحون موقعًا عسكريًا في منطقة زرغون بمحافظة بلوشستان الباكستانية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.

وبحسب صحيفة Dawn، فإن الهجوم الذي شنته مجموعة من الإرهابيين في الصباح الباكر استهدف موقعا تم إنشاؤه مؤخرا "للمساعدة في التحقق من جهود الابتزاز التي تستهدف مناجم الفحم في المنطقة".

وذكر التقرير أن القوات الأمنية "ردت بسرعة على إطلاق النار، وصدت الإرهابيين"، وحدد الجيش المكان الذي يُزعم أن الإرهابيين يختبئون فيه، وبدأ عملية للقضاء عليهم.

وفي وقت سابق، قتل عشرة أشخاص وأصيب 1750 آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في باكستان.

هجوم مسلح القوات الباكستانية باكستان منطقة زرغون