وزير الخارجية السعودي: نحرص على حقن دماء السودانيين وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه الشقيق

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص من الأمل لأهل السودان ويعد خطوة على الطريق الصحيح.

حقن الدماء السودانية

وأكد وزير الخارجية السعودي حرص المملكة العربية السعودية، على حقن الدماء السودانية وأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، معربًا عن أمله في تمديد الاتفاق في وقت لاحق.



ووقع وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.

التنفيذ بعد 48 ساعة

واتفاقية الهدنة تنص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة، وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

بنود الاتفاقية

ويشمل الاتفاق أيضا خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية، كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين. وشدد الاتفاق على السماح بجمع جثامين قتلى الاشتباكات ودفنها.