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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن تعليقًا على اتفاق الهدنة في السودان: أناشد كلا الطرفين الالتزام وأنظار العالم تترقب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تويتة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.واستعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة  وأناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق -أنظار العالم تراقب.

ووقع وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال المحادثات الجارية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.

ينص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة، وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع.

ويشمل الاتفاق أيضا خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية، كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين. وشدد الاتفاق على السماح بجمع جثامين قتلى الاشتباكات ودفنها.

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