اليوم.. احتفالية الـ«100 عام على ميلاد نازك الملائكة» ببيت الشعر العربي

ينظم بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، فى السابعة مساء اليوم الأحد، احتفالية بعنوان "١٠٠ عام على ميلاد الشاعرة العراقية نازك الملائكة"، بمقر البيت، وذلك احتفالا باليوم العربي للشعر، والذى أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو".

يشارك فى الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة في المجال الثقافي والأدبي العربي، وهم: الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازي، والدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، والشاعر اليمني الدكتور عبد العزيز الزراعى، والإذاعية حكمت الشربينى، والشاعر عماد غزالى، والكاتب عمرو حجازى، بالإضافة إلى الشاعرة الشابة نيرة سعيد، وعدد من الشعراء والأكاديميين والفنانين.

تتضمن الاحتفالية قراءات شعرية، وقراءة لبعض قصائد نازك الملائكة، إلى جانب الحديث حول مسيرتها الشعرية وإلهامها للأجيال وإثرائها للأدب العربي حتى يومنا هذا، يتخلل الاحتفالية مشاركة الفنان مصطفى مهدي بعزف على آلة الكمان.