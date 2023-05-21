هل تتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط؟.. الاتجاه إلى التصدير لأوروبا عبر إيطاليا.. وتبادل الخبرات مع اليونان في المشروعات الخضراء

تسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، وتستهدف تنفيذ مشاريع للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتلقت في الآونة الأخيرة عروضا من إيطاليا واليونان وقبرص من أجل تصدير فائض إنتاج الكهرباء لديها الذي يقدر بحوالي 25 ألف ميغا واط.

فمثلا تعمل مصر واليونان منذ العام الماضي على خطة لتوليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان.

ستولد الطاقة الكهربائية عبر محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وستنقل من خلال كابل بحري بين البلدين.

تبادل الخبرات حول الطاقة المتجددة

ومؤخرا منذ ثلاثة أيام وقعت شركة إنفينيتي باور للطاقة المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة كوبلوزوس اليونانية المتخصصة في البنية التحتية، لدراسة إمكانية تطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة في مصر لصالح مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستدخل الشركتان في مفاوضات، وتتبادلان الخبرات والمعلومات حول تطوير مشروعات للطاقة المتجددة تمد خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان بمصدر مستدام للطاقة من خلال كابلات بحرية بقدرة 3 جيجاوات.

مزايا لأوروبا ومصر

وأوضح البيان ان المشروع، يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الخضراء في شرق البحر المتوسط، وسيساهم في "دعم الجهود الأوروبية الهادفة لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها"، حسبما قال كريستوس كوبلوزوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كوبلوزوس.

تسارعت وتيرة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان خلال الأشهر الماضية، إذ يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر جديدة للطاقة لتحل محل النفط والغاز الروسيين. واستورد الاتحاد الأوروبي 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا قبل الحرب، ما دفعه للبحث عن موردين جدد في شرق المتوسط ​​وأفريقيا والشرق الأوسط.

كما وصف رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور محمد إسماعيل منصور مذكرة التفاهم باعتبارها "فرصة ممتازة لمصر" على صعيد التنمية الاقتصادية وتنمية الإيرادات. "

واكد منصور على أن توفير الطاقة المتجددة للدول الأوروبية لن يساهم فقط في دعم اقتصادنا القومي، لكنه سيعمل أيضا على جعل مصر مركزا إقليميا ولاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي".

مساعي بدأت منذ فبراير 2022

في ديسمبر الماضي وقعت مصر واليونان اتفاقية بين "المصرية للاتصالات" و"جريد تيليكوم" اليونانية لإنشاء كابل بحري يربط بين مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأكد وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، انذاك، على أهمية هذه الاتفاقية التي تستهدف إنشاء كابل بحري جديد يربط بين مصر واليونان عبر البحر المتوسط، وهو الأمر الذي يعزز قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية، وهو ما يمثل ميزة استراتيجية خاصة، وأن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية.

وتابع مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية يعد نتاج للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت أثناء زيارته لليونان فى فبراير "من عام 2022" والتي شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم اليونانية بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية.

هذا وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية الشركة المصرية للاتصالات واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحري بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد بجزيرة كريت اليونانية.

تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا

وقعت مصر الاثنين الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن مذكرة التفاهم "تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون" بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا".

وذكرت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 غيغاوات.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عددا من الإجراءات، منها قيام "سكاتك" بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع، على أن يكون جزءا من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك.

انتاجية مصر كبيرة

وتسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، وتستهدف تنفيذ مشاريع للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتلقت في الآونة الأخيرة عروضا من إيطاليا واليونان وقبرص من أجل تصدير فائض إنتاج الكهرباء لديها الذي يقدر بحوالي 25 ألف ميغا واط.

وتنتج مصر يوميا 58 ألف ميغاواط من الكهرباء، وفقا لبيانات رسمية، بينما يبلغ استهلاكها اليومي 33 ألف ميغاواط حسبما نقلت "وكالة أنباء العالم العربي".

وبلغت صادرات مصر من الكهرباء لأربع دول عربية هي الأردن والسودان وليبيا والسلطة الفلسطينية حوالي 71.5 مليون دولار في 2021، وفقا لبيانات رسمية.

وتنتج مصر ما يزيد على 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة، بحسب وزارة الكهرباء المصرية، وتستهدف أن يعتمد 42 % من إنتاجها من الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.