«الدفاع الروسية» تعلن السيطرة الكاملة على مدينة باخموت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أكملت فرق الهجوم التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية بدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القتال الجنوبية تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".

وكان رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قد أعلن يوم السبت، أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة في الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسؤولي الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.

في حين، قال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في عمليات الشرق سيرهي تشريفاتي إن "القتال لا يزال مستمرا ومركزه في باخموت".

ولفت تشريفاتي إلى أن "باخموت تظل الهدف الرئيسي المعتمد لدى الجانب الروسي ومجموعة فاجنر. يجلبون وحدات محمولة جوا ووحدات بنادق آلية، وأيضا بعض الوحدات الخاصة".

