من السويس.. إلى صاحب السعادة

الأحد 21/مايو/2023 - 01:56 ص

لن تنسى ذاكرة الوطن ما قدمه الفنان عادل إمام من أعمال سينمائية ومسرحية ومسلسلات كانت دومًا الأرقى لارتباطها بالمعاني الإنسانية والاجتماعية وبما تحقق من انتشارًا ومحبة واعتزاز لأعماله ضد الإرهاب والتطرف والفساد والمخدرات وغيرها من الأمراض المجتمعية.

منها ضمن تلك الأفلام: «الإرهابي – طيور الظلام – الإرهاب والكباب_ حسن ومرقص» التي كانت تواجه القوى الظلامية والمتاجرة بالدين وتؤكد على حماية المجتمع من التطرف والعنف ودفاعًا عن الوحدة الوطنية وسلامة الوطن.

ولعلنا نتذكر أعماله ضد الفساد السياسي "عمارة يعقوبيان – اللعب مع الكبار" وضد المخدرات "النمر والأنثى"، فضلًا عن أعماله الكوميديا المسرحية "الواد سيد الشغال – بودي جارد والزعيم" ومسلسلاته الرمضانية "أحلام الفتى الطائر.. أستاذ ورئيس قسم – ناجي عطا الله – عوالم خفية – العراف – صاحب السعادة ومأمون وشركاه وفلانتينو"، وهي التي كانت تُدخل الابتسامة والضحك في نفوسنا عبر ما يزيد عن 125 فيلمًا و13 مسرحية وسلسلة من المسلسلات التليفزيونية ومسلسل إذاعي وحيد.

ومنذ عامين طالبت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتكريم عادل إمام لدوره المهم والبارز في الفن وتأثيره في مجمل أعمال قوتنا الناعمة.

ومن خلال متابعتي ومشاهداتي لأغلبية أعماله تقريبًا وقراءتي عن أعماله كانت دائمًا عالقة فى ذهني عبارات إفيهاته الشهيرة منها "بلد شهادات صحيح".

كما يأتي تقديري الشخصي عن عادل إمام من ثلاث محطات لها علاقة بالسويس باعتباري ابنها والمفتون بتاريخ شعبها الوطني.. المحطة الأولى لحبي لعادل إمام باعتباره الامتداد الطبيعي في الكوميديا بعد الفنان إسماعيل ياسين ابن السويس وشارلي شابلن الشرق كما كان يطلقون عليه.

حيث جاء عادل إمام بتطوير لفن الكوميديا متأثرًا بمن قبله من العظماء "نجيب الريحاني – بديع خيري – فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي" سلسال تاريخي من الفن والكوميديا.

أما المحطة الثانية حين قام الفنان عادل إمام بتجسيد شخصية ابن السويس البطل "أحمد الهوان" أحد رجال المخابرات العامة الذي قام بالتجسس لصالح الوطن ضد العدو الإسرائيلي وحصل على أحدث جهاز للاتصالات المخابراتية السرية وقام بإهدائه إلى الوطن الغالي مصر.

حيث قام عادل إمام بتمثيل دوره "جمعة الشوان" فى مسلسل "دموع فى عيون وقحة" أول عمل تليفزيوني عن المخابرات المصرية ودورها فى حرب أكتوبر من تأليف مصطفى حسن علي عن رواية من سجلات المخابرات المصرية إخراج يحيى العلمي.

وكان إحساس أبناء السويس الوطني بالفخر بابنها "أحمد الهوان" بعد أن أُذيع المسلسل عام 1980 عندها قمت بتكريم البطل أحمد الهوان فى نقابة المحامين بحضور حشد من شباب السويس وأبنائها وبدعم معنوي من نقيب المحامين الأسبق فوزي قناوي رحمة الله عليه.

أما المحطة الثالثة والأخيرة حين حضر الفنان عادل إمام واجب العزاء فى وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بدار مسجد عمر مكرم حيث التقيت به أول مرة شخصيًا وكنت ضمن الذين يتلقون العزاء باعتباري من قيادات الحزب والنائب المنتخب الوحيد فى مجلس النواب عن حزب التجمع فى انتخابات 2016.

كما كان حضور شقيق الزعيم المنتج السينمائي عصام إمام كريمًا بمناسبة حفل توقيع كتابي "صاحب السعادة.. عادل إمام" بقاعة منتدى الصفوة بالقاهرة وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلامية لافتة هامة بمناسبة عيد ميلاد الزعيم العام الماضي.

إن تكريم عادل إمام اليوم ونحن نحتفل بعيد ميلاده الثاني والثمانين أصبح واجبًا علينا جميعًا لجهود فنية استمرت 60 عامًا من الإنتاج الفني والعطاء الإنساني فضلًا عن دوره باعتباره سفيرًا للنوايا الحسنة للاهتمام بشئون اللاجئين والذي تم اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين.

من هنا أدعو وزيرة الثقافة الفنانة نيفين الكيلاني والمجلس الأعلى للفنون والجمعية المصرية للسينما ونقابة السينمائيين وكل منظمات المجتمع المدني بتكريم مستحق يليق بعطاء الفنان عادل إمام باعتباره صاحب السعادة.. الحريف والزعيم.