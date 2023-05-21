أردوغان يتعهد بإسكان منكوبي الزلزال حتى أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تهدف إلى البدء بتسليم مساكن دائمة للمواطنين المتضررين بالزلزال جنوبي البلاد، بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، خلال زيارته لولاية أدي يامان، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت جراء كارثة زلزال 6 فبراير الماضي.

وتعهد أردوغان بالعمل دون انقطاع حتى يحصل جميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على مساكن جديدة.

وقال: "هدفنا هو البدء بتسليم المساكن الدائمة بحلول أكتوبر ـ نوفمبر".

ولفت إلى إقامة أكثر من 905 آلاف خيمة وأكثر من 112 ألف مسكن مسبق التجهيز في جميع أنحاء منطقة الزلزال، فضلًا عن ضمان عودة نحو 13 ألف مكان عمل لممارسة الأنشطة التجارية.

كما شدد على أن الحكومة لن تتخلى عن المواطنين الذين اضطروا للذهاب إلى ولايات أخرى عقب وقوع الزلزال.

وشدد الرئيس التركي على أن الحكومة حشدت جميع الإمكانات من أجل متضرري الزلزال.

وأكد أنه سيتم استبدال المنازل والمباني المنهارة والمتضررة بأخرى أفضل وأكثر متانة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، أعقبه آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما.