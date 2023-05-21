ريال سوسيداد يفسد احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني بثنائية

أفسد فريق ريال سوسيداد، احتفالات نظيره برشلونة بلقب الدوري الإسباني، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

واحتفل برشلونة بلقب الدوري الإسباني على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما حسم تتويجه بالليجا الإسبانية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

افتتح ميكيل ميرينو التهديف لصالح سوسيداد في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف زميله ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يقلص الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للبلوجرانا في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وخسر البرسا، أولى مبارياته بعد حسمه لبطولة الدوري الإسباني، متلقيًا الهزيمة الأولى على ملعبه في المسابقة بالموسم الجاري 2022-2023.

وبهذه النتيجة، اقترب ريال سوسيداد من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 5 نقاط عن فياريال خامس الترتيب.

فيما تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة على صدارة الليجا، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف حتى الآن.