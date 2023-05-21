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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«الدجلاوي» علي فرج يتأهل لنهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

علي فرج لاعب أندية
علي فرج لاعب أندية وادي دجلة
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تأهل على فرج لاعب أندية وادى دجلة، إلى الدور النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، المقامة في إنجلترا، ليواجه كريم عبد الجواد المصنف رقم 12 عالميًا، اليوم الأحد، على لقب الفوز بالبطولة.

ونجح الدجلاوي علي فرج المصنف الرابع عالميًا في الصعود لدور النهائي لبطولة مانشستر، عقب تغلبه على اللاعب الويلزي جويل ماكين المصنف ال10 عالميًا في دور النصف النهائي بنتيجة ( 3-1) بواقع نقاط (7-11)(12-10)(11-6) ( 11-9) في مباراة استغرقت (64) دقيقة.
 

وانطلقت بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش يوم 17 من مايو وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، في مدينة مانشستر في إنجلترا بمجموع جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 4 لاعبين من وادى دجلة هم علي فرج، ويحيي النوساني، وروان العربي، وهنا

علي فرج أبطال أندية وادى دجلة بطولة مانشستر للإسكواش