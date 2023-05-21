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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر: 3 إرهابيين بمنطقة الساحل يسلمون أنفسهم إلى السلطات جنوبي البلاد

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس السبت، تسليم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية في منطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن الإرهابيين الثلاثة كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي؛ وهم ملوكي حبيب ولقبه "حبيب الله" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي "ملوكي سيديا" ولقبه "أبو مريم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي المسمى "مهري بلخير" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وبحوزتهم 3 رشاشات كلاشينكوف وبندقية آلية وقنبلتين وعدد من الطلقات والذخيرة.

وبحسب البيان، تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الجزائري على مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة.

وزارة الدفاع الجزائرية تسليم ثلاثة إرهابيين أنفسهم الجيش الجزائري