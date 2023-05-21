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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين تدين اقتحام وتخريب مبنى السفارة القطرية في الخرطوم

البحرين
البحرين
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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة لقيام إحدى المجموعات المسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية، بكونه انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت بشأن ضرورة وقف العنف والتخريب في جمهورية السودان الشقيقة، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، وتعقب الجناة ومعاقبتهم، داعية الأطراف السودانية كافة إلى التهدئة وتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض السلمي لحل الأزمة الراهنة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والرخاء.

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