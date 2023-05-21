ميلان يقسو على سامبدوريا بخماسية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق ميلان، ضيفه سامبدوريا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي.

وعاد ميلان إلى مسابقة «السيري آ» بانتصار ساحق على سامبدوريا، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا من جاره الإنتر من نصف النهائي.

سجل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 23 و29 من ركلة جزاء، و68، بينما أحرز رافائيل لياو هدفًا في الدقيقة التاسعة، وبراهيم دياز في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وعزز الروسونيري، آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بهذا الفوز، حيث يواصل زحفه نحو حجز مقعد ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف لاتسيو رابع الترتيب وفي رصيده 65 نقطة، والذي يواجه أودينيزي اليوم الأحد في نفس الجولة، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 18 نقطة متذيلّا ترتيب الكالتشيو وهبط رسميًا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.