ضبط المتهم باستدراج طفل في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس السبت، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن محاولة أحد الأشخاص استدراج طفل بالقليوبية.. وإعادة الطفل لأهليته وضبط مرتكب الواقعة.



وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن تغيب ( أحد الأطفال – مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة) ونشر صورة الشخص القائم على محاولة استدراج الطفل.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ("والد الطفل" – مقيم بدائرة المركز ) بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية بناحية محل سكنه وعدم عودته.. وتم تحديد مكان الطفل وتسليمه لأهليته.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وبمواجهته اعترف بمحاولته استدراج للطفل المذكور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.