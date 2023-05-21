اللهو فوق الشرفة.. الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل سقط من علو بالهرم

"لم تكن الشرفة مكان مثاليًا لكي يلهو ويمرح أعلاها، فكان سقوطه إلى الأرض درسًا قاسيًا لعله يدرك ذلك".. كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل سقط من شرفة منزله بالهرم، عقب ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

وأشارت التحريات أن الطفل سقط من شرفة شقته بالطابق الأول إلى الأرض نتيجة للهو ولا توجد شبهة جنائية وراء سقوطه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بإصابة طفل سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث، تبين إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بعمل التحريات تبين أن الطفل سقط من علو أثناء اللهو ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.