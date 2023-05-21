ماس كهربائي.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالوراق

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار بالوراق، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه. كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وتبين من خلال التحريات أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، ولا شبهة جنائية وراءه.

وأشار تقرير المعمل الجنائي أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الأول، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتبين أن ماس كهربائي وراء الحريق، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.