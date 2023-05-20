تتجدد مواعيد الإثارة والمتعة الكروية، عندما يلتقي فريق إشبيلية الإسباني بنظيره روما الإيطالي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين روما وإشبيلية، في المواجهة التي تجمع بطل دوري المؤتمر الأوروبي 2022 في نسخة البطولة الأولى، وأكثر الأندية تتويجًا باليوروباليج برصيد 6 ألقاب.

وكان فريق العاصمة الإيطالية، بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، تأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة القارية، بعدما تخطى عقبة باير ليفركوزن الألماني، وذلك بالفوز ذهابًا بهدف للا شئ على ملعب الأولمبيكو، والتعادل سلبيًا بملعب باي أرينا في ألمانيا.

وبذلك، يخوض مورينيو سادس نهائي بطولة قارية في مسيرته كمدرب، ولكن هذه المرة رفقة روما في مسابقة الدوري الأوروبي، إذ أنه حقق اللقب في جميع النهائيات الخمس السابقة، كما أنه صعد إلى النهائي الأوروبي الثاني للمرة الثانية على التوالي مع الجيلاروسي.

بينما تأهل الفريق الأندلسي على حساب يوفنتوس الإيطالي، بالتعادل معه بهدف لمثله في لقاء الذهاب بملعب أليانز استاديوم بمدينة تورينو، والفوز عليه إيابًا بهدفين مقابل هدف.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما

وتقام المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مايو الجاري، وتنطلق في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.