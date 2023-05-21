اليوم.. قطع المياه عن مدينة الزينية والمنشاة بالأقصر لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه، اليوم الأحد، عن قرى مدينة الزينية والمنشاة لمدة 5 ساعات، للقيام بأعمال تركيب محبس ٤٠٠ مم 16 بوصة على الخط الرئيسي، وضم خط ١٠ بوصة خاص بالمنشاة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم قطع المياه من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك اليوم الأحد الموافق 21/5/2023 بمناطق الزينية – الصعايدة - المدامود - نجوع محمد عامر - سالم مكي - علي زيدان - الشاعر – المنشاة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 من هاتف والأرقام (0952282406 - 0952284116 – 01147999752 )، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها أو في أي حالات الطوارئ.