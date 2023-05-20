سلة الأهلي تتأهل إلي نصف نهائي بطولة إفريقيا "bal"

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL 3» بعد الفوز على فريق ريج الرواندي في النهائيات التي تقام في رواندا على مدار الأيام المقبلة.

وأقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 94-77، ليتأهل إلى المربع الذهبي.

وضرب فريق سلة الأهلي موعدًا مع فريق استاد مالي في نصف النهائي يوم الأربعاء القادم.

شهدت المباراة أداءً قويًّا على صعيد الدفاع والهجوم والرميات الثلاثية والاختراق، فيما حرص الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش على تدوير اللعب، لمنح الفرصة للجميع خلال اللقاء والتحضير للمواجهات القادمة.