نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات الشفهية والتخلفات بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، لجان اختبارات القرآن الكريم الشفهية لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة.

حيث تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا أولى لجان الامتحانات الشفهية الموثقة إلكترونيًّا "لطالبات الفرقة الرابعة شعبة القانون" بحضور الدكتورة ناهد يوسف، عميدة الكلية، والدكتورة محاسن فكري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ حيث قام نائب رئيس الجامعة بجولة تفقدية للجان الامتحانات الشفهية الإلكترونية؛ للوقوف على سير العمل بها، والاطمئنان على انتظام واستقرار جميع اللجان.

وقام نائب رئيس الجامعة باختبار الطالبات بنفسه، كما تفقد أيضا لجان التخلفات والتي بدأت اليوم.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بحسن تنظيم اللجان وتوفير الهدوء للطالبات بمختلف اللجان، موجهًا أعضاء اللجان بتحري الدقة، وإعطاء كل طالبة حقها وتحقيق مبدأ الشفافية.

وأعربت طالبات الكلية عن سعادتهن بالتجربة رغم تخوفهن في البداية، لكن بعد تفهم الأمر تم التعامل بسهولة ويسر، وقدمت الطالبات الشكر لإدارة الجامعة؛ لحرصها على الحفاظ على حقوق الطالبات.