سلطان عمان يزور مصر اليوم على رأس وفد رسمي رفيع المستوى

يجري السلطان العماني هيثم بن طارق زيارة رسمية إلى مصر اليوم الأحد.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، أن السلطان العماني هيثم بن طارق سلطان عُمان سوف يجري زيارة رسمية إلى جمهورية مصر اليوم الأحد.

وجاء في بيان ديوان البلاط السُّلطاني، امتدادًا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بمشيئةِ اللهِ تعالى وتوفيقِه جلالةُ سُلطان البلاد بزيارة رسميّة إلى مصر الشقيقة لمدة يومين ابتداءً من اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري لعام 2023 م.



زيارة سلطان عمان للقاهرة

وتابع البيان، سيتم خلال زيارة السلطان إلى مصر بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبّي الغايات المنشودة في جميع المجالات؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.



ويرافق السُّلطان العماني خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلًّا من: شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاعو خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص، وعبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

مؤشرات الاستثمار بين مصر وسلطنة عمان

من ناحيته أكد عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة لوكالة الأنباء العُمانية: "أن مؤشرات الاستثمار بين البلدين بدأت تتحسن، ومن الضروري أن يرقى التعاون في المجال الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية.



وقال السفير: "إن الزيارة الرسميّة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة بعد أقل من عام من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان في يونيو الماضي، تؤكد على اهتمام الحكومة العُمانية بمصر نظرًا لما تشهده العلاقة من تطوّر ونموّ مستمرّ".