بنك التعمير والإسكان يرعى معرضى التوظيف بكلاً من جامعة ESLESCA والجامعة الألمانية

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الملتقى التوظيفي بكلاً من جامعة ESLESCA والجامعة الألمانية، وذلك ضمن رعايته لسلسلة من الملتقيات التوظيفية لطلاب الجامعات، بهدف إمداد وتعريف طلاب الجامعة وحديثي التخرج الباحثين عن فرص وظيفية بالمعلومات المختلفة في كافة مجالات سوق العمل، وتمكينهم من فهم متطلبات السوق، كجزء من خطة البنك الداعمة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية المتميزة.

وتأتي رعاية بنك التعمير والإسكان لهذين الملتقيين، في إطار حرص البنك على المشاركة في المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب في كافة المجالات،وذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم تساعدهم في تحقيق تطلعاتهم المهنية.

والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يضع تنمية وتطوير الشباب وتوفير فرص عمل لهم على رأس أولويات خطته الاستراتيجية، فقد شارك البنك برعاية العديد من ملتقيات التوظيف للشباب ومن أبرزها دعمه لأكبر ملتقى توظيفي "خطوة" لذوي الهمم والذي استهدف توفير فرص عمل في أكثر من 30 مؤسسة لنحو 2000 شخص باحث عن عمل من ذوي الهمم، بالإضافة إلى رعاية أول ملتقى توظيفي بجامعة الجلالة بهدف خلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنمية الشاملة في المدن الجديدة وفقاً لتوجهات الدولة ورؤية مصر2030.