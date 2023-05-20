رئيس جامعة الأقصر: "مبنى مركز زراعة الكبد بالمنصورة صرح طبي عملاق"

شارك الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، في احتفالية جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، وذلك منذ تأسيس البرنامج في مايو 2004، محققًا نسبة نجاح قياسية تراوحت بين 88% إلى 92% ليحتل برنامج زراعة الكبد بالجامعة المرتبة الثالثة عالميًا بعد كوريا الجنوبية والهند.

وهنأ رئيس جامعة الأقصر، كافة العاملين بجامعة المنصورة بهذا الإنجاز العظيم، مشيرًا إلى أن مبنى مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة يعد صرح طبي عملاق لا مثيل له في الشرق الأوسط، لافتاً إلى التطور الكبير التي تشهدها المستشفيات الجامعية، يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومتي التعليم الجامعي والصحة، بما يعود بالنفع على جموع المصريين.

كما أشاد رئيس جامعة الأقصر، بما حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وإجراء 1000 عملية زراعة كبد بنسب نجاح متميزة، ومنافسة المراكز العالمية في نفس المجال.

جدير بالذكر، أن احتفالية جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، أقيمت بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.