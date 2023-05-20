"مجموعة السبع" تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق "حل الدولتين"

دعا قادة دول مجموعة السبع، اليوم السبت، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق "حل الدولتين".

وقال القادة المجتمعون في هيروشيما باليابان - في بيان مشترك اليوم - إنه على الفلسطينيين والإسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف.

وأكد القادة، أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى؛ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.