مذيع "فوكس نيوز" السابق يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

بدأت لجنة العمل السياسي حملتها الإعلانية لترشيح مذيع "فوكس نيوز" السابق تاكر كارلسون، لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذكرت إن "تاكر سيمزق (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إربا إربا" في المناظرات.

وتقدمت اللجنة، التي مولها أحد رعاة الحزب الجمهوري الأمريكي، وبموافقة المرشح السابق للكونجرس الأمريكي كريس إكستروم، الوثائق إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية في أواخر الشهر الماضي.

ووفق ما نقله صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن الإعلان: "الجمهوريون بحاجة إلى زعيم جديد، وتاكر كارلسون مستعد لقيادتهم.. لا أحد في الولايات المتحدة يمكنه التعبير عن رأيه والضغط على اليسار في كلا الحزبين أفضل من تاكر.. تاكر كارلسون ذكي وحاد الذكاء ويسخر من كافة أنواع الهراء.. سيفجر تاكر بايدن في المناظرة".

وبحسب "ذا هيل"، قال إكستروم نفسه إنه يعرف كارلسون "بشكل غامض" وأنه "اقترب منه باقتراح لتشكيل" لجنة حتى قبل طرد كارلسون من قناة "فوكس نيوز".

وفي 24 من الشهر الماضي، أعلنت شبكة "فوكس نيوز" أن المذيع تاكر كارلسون سيغادر الشبكة، وذكرت الشبكة إن القرار متبادل بين المذيع والشبكة، ولم يتم الإبلاغ عن خطط كارلسون الأخرى.