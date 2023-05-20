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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإثنين.. البيئة تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض مشروعات الطاقة الشمسية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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تعقد وزارة البيئة يوم الاثنين الموافق ٢٢ مايو فعاليات المؤتمر الصحفى لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات

وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، أنه من المقرر حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، أليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

حيث تتمتع مصر بثراء مصادر الطاقة المتجددة، خصوصًا في مجال الرياح والشمس، وخصصت البلاد نحو 7.650 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، تستوعب قدرات تصل لنحو 35 غيغاواط من طاقة الرياح و55 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وذلك في إطار رفع نسبة الطاقة المتجددة بقدرات توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2030.

البيئة الطاقة الشمسية