الهند تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن الغذائي العالمي

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم /السبت/ إلى اتخاذ اجراءات لتحسين الأمن الغذائي على المستوى العالمى.

جاء ذلك فى معرض كلمة ألقاها رئيس الوزراء الهندى في جلسة جرى عقدها خلال قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية؛ لبحث سبل العمل معًا لمواجهة الأزمات المتعددة.

وقال إن الهند لديها مقترحات لتحسين الأمن الغذائي العالمي، وأن هذه المقترحات تدعو إلى ضرورة إعطاء الأولوية لبناء نظم غذائية شاملة لحماية الفئات الأكثر تعرضا للخطر فى العالم، بما فى ذلك حماية المزارعين المهمشين، وأن الهند مازالت تركز إهتمامها على العمل لتحقيق مصالح الدول النامية بجنوب الكرة الأرضية.

وأضاف أنه يجب تعزيز سلاسل إمداد الأسمدة العالمية وإزالة العقبات السياسية التي تعرقل ذلك، وأنه يجب فى الوقت نفسه إيجاد نموذج جديد للزراعة الطبيعية كبديل لاستخدام الأسمدة عبر أنحاء العالم.

وتابع: أعتقد أيضا أنه يتعين الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق مصالح المزارعين في العالم، وأن يتم القيام بمساع لفصل المواد الغذائية العضوية عن التجارة وربطها بالتغذية والصحة، لافتا إلى ضرورة وضع نظم مرنة للرعاية الصحية وتشجيع الرعاية الصحية الشاملة والاستمرار في تطبيق نظم الطب التقليدية مع تشجيع النظم الصحية الرقمية لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سهولة تنقل العاملين فى مجال الرعاية الصحية وبناء نماذج للتنمية؛ تلبي احتياجات الدول النامية.

وأشار رئيس الوزراء الهندى إلى ضرورة التعاون والعمل معًا من أجل منع إهدار الطعام حتى يمكن المساعدة على تحقيق الأمن الغذائي، بشكل مستدام على المستوى العالمي.