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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب غسيل البطاطين.. مصرع ربة منزل غرقاً بكفر الزيات

ارشيفيه
ارشيفيه
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 لقيت ربة منزل مصرعها غرقا أثناء غسيل البطاطين بقرية مشله التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد أن اختل توازنها وسقطت في المياه ولفظت أنفاسها الأخيرة وجري انتشال الجثة بمساعدة الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع ربة منزل، تدعي " حسناء ع"، وتبلغ من العمر  25 عاما، مقيمة بقرية مشلة، غرقا داخل مياه نهر النيل فرع رشيد، بعد أن جرفها التيار، أثناء غسيل البطاطين الخاصة بها.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

إدارة شرطة النجدة الإنقاذ النهري المباحث الجنائية النيابة العامة