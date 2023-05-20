ads
السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

زورق تابع لبحرية
زورق تابع لبحرية الاحتلال الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وخان يونس ورفح، وأطلقت باتجاههم النار واستخدمت خراطيم المياه ضدهم على أميال من بحر السودانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة بأن الهجوم وقع على بعد حوالي ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبر الاحتلال الصيادين الفلسطينيين على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلية الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

ويشار إلي أن بحرية الاحتلال الإسرائيلية تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة الصيد.

زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين