زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وخان يونس ورفح، وأطلقت باتجاههم النار واستخدمت خراطيم المياه ضدهم على أميال من بحر السودانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة بأن الهجوم وقع على بعد حوالي ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبر الاحتلال الصيادين الفلسطينيين على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلية الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

ويشار إلي أن بحرية الاحتلال الإسرائيلية تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة الصيد.