شاهد .. المكرمون في مهرجان جمعية الفيلم  

كرم مهرجان جمعية الفيلم، مساء اليوم السبت في ختام فعاليات دورته الـ ٤٩، عدد من النجوم من بينهم إسعاد يونس وماجد الكدواني وسمير صبري وهشام سليم؛ وذلك منذ قليل في حفل ختام المهرجان بدار الأوبرا.

حرص العديد من صناع السينما والفنانين على حضور حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم وتوزيع جوائز الدورة الـ 49، التي تتنافس على جوائزها 5 أفلام، هي: فيلم الجريمة للمخرج شريف عرفة، ومن أجل زيكو للمخرج بيتر ميمي، وقمر 14 للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت للمخرج أحمد نادر جلال، بالإضافة إلى فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وذلك حسبما أعلنت إدارة المهرجان في بيان رسمي.

يذكر أن مهرجان جمعية الفيلم ‎يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام ، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.

المكرمون في مهرجان جمعية الفيلم

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