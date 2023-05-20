270 مليون درهم إيرادات مجموعة «يلا المحدودة» خلال الربع الأول بنسبة نمو بلغت 1.6%

أعلنت مجموعة«يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من العام ٢٠٢٣، المنتهي في ٣١ مارس محققةً إيرادات بلغت ٢٧٠ مليون درهم«٧٣.٥ مليون دولار» بنسبة نمو بلغت ١.٦٪، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة«يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى ٧٣.١ مليون درهم بنسبة نمو وصلت ١٢.٥٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

وفي الوقت ذاته، بقي هامش الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مرتفعاً عند حدود ٣٤.٥٪، مما يسلط الضوء على كفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة ١٢.٩٪ إلى ٣٣ مليونا في الربع الأول من العام الجاري مقارنة ٢٩.٢ مليون خلال الربع الأول من العام الماضي. من جانب آخر، ارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة ٤٣.٧٪ الى ١٣.٥ مليون مستخدم مقارنة بـ٩.٤ مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.