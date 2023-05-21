وزير الرياضة يوجه المديريات بتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب خلال الإجازة الصيفية

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بوضع خطة تكثيف الأنشطة بمراكز الشباب فى الإجازة الصيفية لخدمة النشء والشباب والأعضاء.

وطالب وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ بمتابعة جميع المديريات والتواصل المستمر معها لتنفيذ جميع الخطط بتكثيف الأنشطة والفعاليات المُنوعة بمركز شباب أهالينا وداخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال الإجازة الصيفية.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على إتاحة كل الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال الإجازة الصيفية، باعتبار تلك المراكز متنفسًا شبابيًا ورياضيًا واجتماعيًا للمواطنين، مُشيرًا إلى مواصلة المعنيين بالوزارة لمتابعة أداء مراكز الشباب طوال العام، وذلك فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي أن مركز شباب أهالينا يعد من المنشآت الشبابية النموذجية التي ستقدم كل الخدمات للنشء والشباب والمواطنين بفضل إنشاءاته المتميزة، بجانب وجوده ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد «أهالينا» ليكون مشروعًا متكامل الخدمات في ضوء جهود الدولة المصرية لتوفير مسكن آمن ومناسب لكل مواطن تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن جميع مراكز الشباب فى العاصمة جاهزة لاستقبال الأعضاء والنشء والشباب والوافدين عليها طوال الإجازة الصيفية، مُتابعًا أن مراكز شباب العاصمة وضعت خطة لتنفيذ وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والدينية خلال الإجازة الصيفية.

وأشار «حزين» إلى أن مراكز الشباب بالقاهرة تعتبر المتنفس الرئيسي لما تقدمه من خدمات على أعلى مستوى تضاهي الأندية الكبرى، واختتم مدير مديرية الشباب الرياضة بالقاهرة، أنه من المنتظر توافد أعداد كبيرة على مراكز الشباب خلال الإجازة الصيفية.

وفي نفس السياق، أنهى مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، مركز شباب الجزيرة سابقًا، استعداداته لاستقبال الأعضاء والوافدين خلال الإجازة الصيفية.

ووضع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة برنامجًا شاملًا لجميع المترددين على المركز لممارسة جميع الأنشطة.

وقال شريف منصور، المدير التنفيذي لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، إنه تم الاستعداد مبكرًا من الإدارة لاستقبال الإجازة الصيفية ووضع برنامج ترفيهي ورياضي وثقافي واجتماعي وديني مكثف لخدمة الأعضاء والوافدين.

وتابع «منصور» أنه تم عقد اجتماع شمل مدير النشاط الرياضي الدكتور صابر عبد الغني ومدير النشاط الاجتماعي الكابتن عبد النبي فوزي وإدارة العلاقات العامة والإعلام؛ لوضع استراتيجية لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والوافدين خلال الإجازة الصيفية، والاستمتاع بكل الإمكانات الشبابية والرياضية المتاحة داخل المركز.