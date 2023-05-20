«DarkTrace» تختار «كونكت» شريكًا لتقديم منتجاتها فى مجال الأمن السيبرانى

أعلنت كونكت للخدمات المتقدمةConnectProfessionalServices عن توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي معDarkTrace الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير منصة الدفاع السيبراني المنيع للكشف عن ومواجهة التهديدات الإلكترونية لتصبح كونكت للخدمات المتقدمة شريكًا معتمدًا لخدمات وحلولDarkTrace،

جاء ذلك خلال قمة مستقبل مراكز البياناتFDC التي عقدت مؤخرا تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعتبر هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في السوق المصرية لتتصدر بذلك كونكت للخدمات المتقدمة السوق المصرية في تقديم حلول امنية متخصصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم حلول الامن السيبراني والاستخباراتي بشكل موثوق وفائق الفاعلية حيث تمتلك شركة دارك تريس مركز أبحاثDarktraceAIResearch المتخصص في بحث و تنمية الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل فيه ٢٠٠ خبير ومتخصص في هذا المجال حيث تدرس فرق من علماء الرياضيات وغيرهم من الخبراء كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي على مشاكل العالم الحقيقي، لإيجاد مسارات جديدة لزيادة القدرات البشرية في اكتشاف الثغرات السيبرانية.

أكد المهندس أحمد زايد، مدير قطاع الحلول المتكاملة والأمن السيبراني في كونكت للخدمات المتقدمة أن هذه الشراكة ستمثل نقلة نوعية في الشراكة بين الشركة العالمية وشركة كونكت في نقل الخبرات للكفاءات البشرية المصرية والتي تستهدف المساهمة في تبني حلول التحول الرقمي في السوق.