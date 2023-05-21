الأهلي يُنهي تجديد عقد حسين الشحات.. وأيمن أشرف يتفق مع «بيراميدز»

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لاعبيه نسيان أفراح التأهل الرسمي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين، وشدد عليهم إغلاق ملف أفريقيا، والتركيز من الآن في مباراة إنبي التي ستقام في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

«كولر» أبدى سعادته بالفوز على الترجي، خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء وقال: «أضعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة النتيجة، ولكن في النهاية فزنا بشكل مريح وصعدنا إلى النهائي، أنا سعيد بمستوى الفريق حاليا فنحن نلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما أظهره اللاعبون على مستوى السيطرة».

كولر

ودافع المدير الفني عما يُقال عن تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي بالحظ، وقال: «هذه أمور لا تعنيني وإهدار لاعب لركلة جزاء ليس هو ما جعل الأهلي يصعد وهذا ليس ذنبي، وكذلك نواقص الخصوم، لقد بدأنا دور المجموعات بشكل غير جيد، ولكن يمكننا رؤية كيف تطور الفريق يوما تلو الآخر وازداد ثقة وهدوءًا، تأهلنا إلى النهائي عن جدارة ولا يهمني نقص الخصم عناصر وهذه ظروف تحدث للجميع ونحن نعرف كيف نفوز في أي مكان وأي ظروف وهذا ما يثبت قوة الفريق، نستحق التأهل ولا أنظر لما يملكه المنافس، بل لفريقي ومدى تطوره».

وفي سياق آخر، يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، والذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة ٣ سنوات جديدة.

يأتي ذلك بعد الحصول على الضوء الأخضر من «كولر» لتجديد عقد «الشحات»، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي، ونجاح الطرفين فى التوصل لاتفاق نهائي على الاستمرار.

ويُقدم «الشحات» مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء فى بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرًا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبدى «الشحات» موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مُفضلًا إياه عن العروض الخارجية التي تلقاها الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسيرته فى قلعة الجزيرة.

أيمن أشرف

وعلى صعيد الراحلين، دخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع أيمن أشرف لاعب الفريق، للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري، حال رحيله عن القلعة الحمراء بشكل مجاني، لا سيما وأن اللاعب خرج تماما من حسابات «كولر»، ولن يكون له دور في الفريق.

أيمن أشرف، رحب بارتداء قميص بيراميدز في الموسم الجديد، واتفق مع مسؤوليه على الانتقال إليهم عند حصوله على الاستغناء الخاص به من الأهلي، فاللاعب يرغب في الرحيل المجاني للحصول على عقد مالي كبير من النادي الجديد، وهو متعارف عليه لأنه لن يكلف خزينة ذلك النادي أي أموال إضافية يدفعها للأهلي فالانتقال سيكون مجانيًا.

واتفق الطرفان على الانتظار لنهاية الموسم ومعرفة الموقف الرسمي للاعب من المدير الفني وكذلك مجلس إدارة النادي، وهل سيتمسك بالحصول على مقابل مالي من بيع اللاعب أو إعارته أم سيترك له حرية الرحيل المجاني والانتقال إلى النادي الذي سيختاره بمحض إرادته.