موافقة أمريكية على تزويد أوكرانيا بمقاتلات «F-16».. «زيلينسكى» يُرحب: قرار تاريخى.. وروسيا تهدد بـ«مخاطر هائلة» على الدول الغربية

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لحلفائها الغربيين بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة متطورة، بما في ذلك مقاتلات إف -١٦ أمريكية الصنع، في دفعة كبيرة لكييف.

وحسبما ذكرت شبكة بي بي سي، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بالقرار في قمة الكتلة في اليابان يوم الجمعة، وأضاف أن القوات الأمريكية ستدرب أيضا طياري كييف على استخدام المقاتلات.

وقالت روسيا إن تلك الدول ستواجه مخاطر هائلة إذا زودت أوكرانيا بطائرات «١٦-F»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وصرح ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية، لوكالة الأنباء الحكومية «تاس»، بأن الدول الغربية متمسكة بسيناريو التصعيد، وقال: «هذا سيؤخذ في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافنا».

ولطالما سعت كييف للحصول على طائرات متقدمة، وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بهذه الخطوة ووصفها بأنها قرار تاريخي.

ولا يمكن للدول إعادة بيع أو تصدير المعدات العسكرية الأمريكية إلا إذا وافقت عليها واشنطن، لذا فإن هذا القرار يمهد الطريق للدول الأخرى لإرسال مخزوناتها الحالية من طائرات «١٦-F» إلى أوكرانيا.

