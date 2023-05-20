اقرأ غدًا في "البوابة"| اليوم.. سلطان عُمان يزور مصر

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 21 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم.. سلطان عُمان يزور مصر.. هيثم بن طارق يبحث مع السيسى التعاون للارتقاء بالعلاقات الثنائية

جرائم تطهير عرقى فى اليمن.. الحوثيون يفجرون 750 منزلا ويهجرون 880 عائلة

موافقة أمريكية على تزويد أوكرانيا بمقاتلات «F-16»

«زيلينسكى» يُرحب: قرار تاريخى.. وروسيا تهدد بـ«مخاطر هائلة» على الدول الغربية

110 آلاف سودانى دخلوا مصر منذ اندلاع القتال

الأتراك بالخارج يبدأون التصويت فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

«أردوغان» يُ راهن على إنقاذ الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة للفوز