الكشف بالمجان على 1317 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية خزان الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

‏أعلن الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣١٧مواطن، حيث تم تحويل ٤٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ ٩ حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٣٨٨ تحليل معملى والكشف بالأشعة لـ٥٠ حالة، والسونار لـ٣٧ حالة .

عقد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعاً مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المرور علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية وما تم من إجراءات حيال التحقيقات التي أجريت للمخالفين من قبل محققي الشئون القانونية بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة علي مدير إدارة المتابعة برصد الأخطاء وتوثيقها والعمل على تصويبها والمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمستشفيات وكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بها، في مختلف الفترات الصباحية والمسائية وعرض تقارير دورية بالزيارات الإشرافية علي وكيل الوزارة بما تم إنجازه.

وأكد أن تصويب الأخطاء الهدف الرئيسى للمتابعة وليس تصيدها.

وضعت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة صالح خطة عمل لعدد من الندوات الصحية في المنشآت التابعة لمديرية الزراعة في المدن والقرى على مستوى المحافظة وذلك لاستهداف المواطنين والمزارعين وتنمية الوعي الصحي لديهم بالتعاون مع إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير ،بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط بالتعاون مع مديرية الزراعة.