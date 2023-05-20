مانشستر يونايتد يهزم بورنموث ويحافظ على آماله في التأهل لدوري الأبطال

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على مضيفه بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الشياطين الحمر أهداف المباراة مبكرا عن طريق البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 9 وحافظوا على النتيجة حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، حافظ مانشستر يونايتد على آماله في احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 39 في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل ليفربول مع أستون فيلا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد.

وافتتح أستون فيلا أهداف المباراة عن طريق جاكوب رامزي في الدقيقة 27 وشهد الشوط الأول إضاعة أولي واتكينز لضربة جزاء في الدقيقة 21.

وكادت المباراة تنتهى بفوز الفيلا، إلا أن البرازيلي روبرتو فيرمينو كان له رأي آخر، حيث تمكن اللاعب البديل في إحراز هدف التعادل للريدز في الوقت القاتل بالدقيقة 89 من صناعة الفرعون المصري محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى 58 نقطة في المركز السابع.