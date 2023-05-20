موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، الذي يجمع فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم الفريقين تأهلهما يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

إنتر ميلان، تأهل يوم الثلاثاء، إلى نهائي كأس ذات الأذنين، بعدما تخطى جاره ميلان في نصف النهائي، بالفوز عليه بنتيجة 3-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

بينما عبر مانشستر سيتي إلى النهائي، بفوزه الساحق على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1، حيث تعادل في مواجهة الذهاب بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وعاد إلى ملعب الاتحاد لينتصر برباعية نظيفة على حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة بـ14 مرة.

وعاد الإنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 13 عامًا منذ نهائي 2010 أمام بايرن ميونخ الألماني، وحينها فاز فريق الأفاعي بالبطولة بثنائية دون رد.

فيما يشهد العام الجاري، عودة السيتي إلى النهائي بعد غياب عامين فقط، حيث بلغ السماوي المباراة النهائية في نسخة 2021 أمام تشيلسي الإنجليزي، وحينها خسرت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، اللقب بهدف للا شيء سجله الألماني إلكاي هافيرتز.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في وقت سابق، موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، الذي يقام على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية أسطنبول.

وتقام المباراة النهائية بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي، يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.